Software-update: Total Commander 10.51

Total Commander logo (75 pix)Versie 10.51 van Total Commander is uitgekomen. Dit bestandsbeheerprogramma kan als vervanging voor Windows Verkenner worden gebruikt. Doordat het beeld in tweeën is gesplitst, is het eenvoudig om bestanden te kopiëren, maar het programma kan veel meer. Zo zijn er diverse manieren om bestanden aan te passen, zijn een ingebouwde ftp-client en een multirename-tool aanwezig, en is er ondersteuning voor een groot aantal compressieformaten. Verder kan de functionaliteit met plug-ins worden uitgebreid. Versie 10.51 is een zogenaamde bugfix-release die voornamelijk kleine problemen verhelpt, maar ook enkele nieuwe mogelijkheden toevoegt:

New functions in Total Commander 10.51
  • Button bar, start menu: New parameter %Q turns off automatic quotation marks around certain parameter combinations like %P%N
  • Verify checksums: Support extension .bk3 for Blake3, and arbitrary length Blake3 checksum verification
  • OneDrive folder: Show green overlay icon with checkmark for files which are marked for always being available offline
  • Lister, Compare by content: Support side scrolling by tilting mouse wheel left/right (only supported by some mice)
  • Multi-rename tool: New placeholder [X] inserts text from the clipboard
  • Synchronize dirs: Show yellow progress bar in task bar when done and the comparison took longer than 10 seconds

Total Commander

Versienummer 10.51
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11
Website Ghisler
Download https://www.ghisler.com/download.htm
Bestandsgrootte 5,87MB
Licentietype Shareware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 01-09-2022 17:20
11 • submitter: danmark_ori

01-09-2022 • 17:20

11

Submitter: danmark_ori

Bron: Ghisler

Update-historie

29-05 Total Commander 11.58 RC1 1
21-05 Total Commander 11.57a RC1 3
07-05 Total Commander 11.57 26
26-03 Total Commander 11.57 RC1 10
27-02 Total Commander 11.57 bèta 1 8
08-'25 Total Commander 11.56 16
08-'25 Total Commander 11.56 RC1 2
06-'25 Total Commander 11.55 10
06-'25 Total Commander 11.55 RC 7 4
06-'25 Total Commander 11.55 RC 6 3
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Total Commander

geen prijs bekend

5 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (11)

-Moderatie-faq
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P_Tingen
2 september 2022 08:37
Als je de lijst met changes bekijkt valt me altijd op wat voor obscure bugs Ghisler op weet te lossen en ik vraag me dan ook wel eens af hoe hij dat doet met exotische configuraties. Hij zal toch niet alles zelf kunnen reproduceren lijkt me. Zelf ben ik in al die jaren TC zelden tegen een bug aangelopen, ik denk dat het gemakkelijk op 1 hand te tellen is.
novice.tweaker @P_Tingen2 september 2022 11:36
Hij kan inderdaad niet alles reproduceren, maar verreweg het meeste wel. Als hij een vermoeden heeft waar het aan kan liggen, probeert hij het toch te veranderen. Vaak is het probleem dan toch opgelost.

Zelf loop ik continu tegen bugs aan als ik een feature een beetje uittest. Vaak zitten de bugs er al vele jaren in. Van de veranderingen sinds versie 10.50 tot versie 10.51, gemeld in de lijst met veranderingen, hebben 15 regels betrekking op dingen die ik gemeld heb. En niet alles komt in die lijst.
P_Tingen
@novice.tweaker2 september 2022 11:43
Dat vind ik best knap, dat uittesten is dat dan als een soort hobby of zijn dat dan dingen die je ook daadwerkelijk gaat gebruiken. Ik moet toegeven dat ik vaak wel even door de veranderingen heen loop, maar ik ben best tevreden met TC zoals het nu is en ik heb geen actieve behoefte aan bepaalde nieuwe features.
novice.tweaker @P_Tingen2 september 2022 12:10
Het is zeker een soort hobby. Het wisselt sterk wat voor dingen het zijn. Het zijn zowel dingen die een ieder elke dag kan gebruiken, als obscure dingen die men niet gauw gebruikt.
Help!!!! @novice.tweaker2 september 2022 12:46
Toch zou ik heel graag zien dat wordt toegevoegd dat je met CTRL+scroll mousewheel net als in je browser in/uit kan zoomen !!

Zou dat zo moeilijk zijn om te implementeren :?
novice.tweaker @Help!!!!2 september 2022 13:31
Voeg dan hier uw mening toe:
https://www.ghisler.ch/board/viewtopic.php?t=26262
Help!!!! @novice.tweaker2 september 2022 16:33
Thx. done.
novice.tweaker @Help!!!!2 september 2022 16:41
Ik had het net gezien. Zeer netjes geformuleerd!
Help!!!! @novice.tweaker2 september 2022 17:19
Thx!
Uruk-Hai 3 september 2022 13:05
Ik heb net een licentie gekocht voor Total Commander, omdat ik merk dat ik het tijdens de trial periode erg veel en ook graag gebruik. Ik kon via iDeal betalen. De kosten zijn 37 euro voor de licentie en 7,77 euro aan belasting, dus net geen 45 euro totaal.
bilbob 1 september 2022 18:44
_/-\o_ yay

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