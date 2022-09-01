De Mozilla Foundation heeft versie 102.2.1 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In versie 102, die op dit moment nog niet als automatische update van versie 91.x wordt aangeboden, heeft Mozilla onder meer de gebruikersinterface en het adresboek een opfrisbeurt gegeven, is het importeren en exporteren van gebruikersaccounts eenvoudiger gemaakt en is het chat-protocol Matrix toegevoegd. In deze update zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:
What’s New
Changes
- Commandline argument to open Calendar at startup added (-calendar)
Fixes
- Buttons to connect automatically discovered Address Books and Calendar during Account Setup now displayed
Known Issues
- Compacting IMAP folders failed when "Just mark as deleted" was set
- Message threading status and sort order was not transferred when applying column layout to other folders
- Folder names with half-width Kana characters were displayed incorrectly
- Digital signing of messages was not disabled after switching to an identity that could not sign
- POP message retrieval stopped after a network error occurred and connectivity was restored
- Activity Manager didn't show "Get Messages" activity when "Leave messages on server" was turned off and no new messages were found
- Mail quota color did not update properly for multiple accounts
- Profile export failed if an expected file did not exist
- Check Spelling dialog could exceed screen size when many dictionaries were available
- Dragging a news message to the Desktop caused Thunderbird to hang when synchronized for offline use
- Remove All Expired Articles was not displayed on expired NNTP messages
- Sending messages to encrypted Matrix rooms failed in some cases
- Adding a CalDAV calendar on BSD-based OS's failed due to DNS errors
- Various visual and UX improvements
- Various security fixes
- "Get Map" feature missing from address book for physical addresses
- No dedicated "Department" field in address book