De Mozilla Foundation heeft versie 102.2.1 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In versie 102, die op dit moment nog niet als automatische update van versie 91.x wordt aangeboden, heeft Mozilla onder meer de gebruikersinterface en het adresboek een opfrisbeurt gegeven, is het importeren en exporteren van gebruikersaccounts eenvoudiger gemaakt en is het chat-protocol Matrix toegevoegd. In deze update zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

What’s New Commandline argument to open Calendar at startup added (-calendar) Changes Buttons to connect automatically discovered Address Books and Calendar during Account Setup now displayed Fixes Compacting IMAP folders failed when "Just mark as deleted" was set

Message threading status and sort order was not transferred when applying column layout to other folders

Folder names with half-width Kana characters were displayed incorrectly

Digital signing of messages was not disabled after switching to an identity that could not sign

POP message retrieval stopped after a network error occurred and connectivity was restored

Activity Manager didn't show "Get Messages" activity when "Leave messages on server" was turned off and no new messages were found

Mail quota color did not update properly for multiple accounts

Profile export failed if an expected file did not exist

Check Spelling dialog could exceed screen size when many dictionaries were available

Dragging a news message to the Desktop caused Thunderbird to hang when synchronized for offline use

Remove All Expired Articles was not displayed on expired NNTP messages

Sending messages to encrypted Matrix rooms failed in some cases

Adding a CalDAV calendar on BSD-based OS's failed due to DNS errors

Various visual and UX improvements

Various security fixes Known Issues "Get Map" feature missing from address book for physical addresses

No dedicated "Department" field in address book