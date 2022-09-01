Software-update: Mozilla Thunderbird 102.2.1

Mozilla Thunderbird 60 logo (80 pix) De Mozilla Foundation heeft versie 102.2.1 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In versie 102, die op dit moment nog niet als automatische update van versie 91.x wordt aangeboden, heeft Mozilla onder meer de gebruikersinterface en het adresboek een opfrisbeurt gegeven, is het importeren en exporteren van gebruikersaccounts eenvoudiger gemaakt en is het chat-protocol Matrix toegevoegd. In deze update zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

What’s New
  • Commandline argument to open Calendar at startup added (-calendar)
Changes
  • Buttons to connect automatically discovered Address Books and Calendar during Account Setup now displayed
Fixes
  • Compacting IMAP folders failed when "Just mark as deleted" was set
  • Message threading status and sort order was not transferred when applying column layout to other folders
  • Folder names with half-width Kana characters were displayed incorrectly
  • Digital signing of messages was not disabled after switching to an identity that could not sign
  • POP message retrieval stopped after a network error occurred and connectivity was restored
  • Activity Manager didn't show "Get Messages" activity when "Leave messages on server" was turned off and no new messages were found
  • Mail quota color did not update properly for multiple accounts
  • Profile export failed if an expected file did not exist
  • Check Spelling dialog could exceed screen size when many dictionaries were available
  • Dragging a news message to the Desktop caused Thunderbird to hang when synchronized for offline use
  • Remove All Expired Articles was not displayed on expired NNTP messages
  • Sending messages to encrypted Matrix rooms failed in some cases
  • Adding a CalDAV calendar on BSD-based OS's failed due to DNS errors
  • Various visual and UX improvements
  • Various security fixes
Known Issues
  • "Get Map" feature missing from address book for physical addresses
  • No dedicated "Department" field in address book

Mozilla Mozilla Thunderbird

Versienummer 102.2.1
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Mozilla Foundation
Download https://www.thunderbird.net/en-US/thunderbird/all/
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 01-09-2022 17:30
17 • submitter: 1DMKIIN

01-09-2022 • 17:30

17

Submitter: 1DMKIIN

Bron: Mozilla Foundation

Update-historie

11-08 Mozilla Thunderbird 153.0.3 18
22-07 Mozilla Thunderbird 153.0 2
17-06 Mozilla Thunderbird 152.0 6
28-05 Mozilla Thunderbird 151.0.1 7
20-05 Mozilla Thunderbird 151.0 19
22-04 Mozilla Thunderbird 150.0 6
08-04 Mozilla Thunderbird 149.0.2 1
26-03 Mozilla Thunderbird 149.0 13
11-03 Mozilla Thunderbird 148.0.1 9
25-02 Mozilla Thunderbird 148.0 10
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Mozilla Thunderbird

geen prijs bekend

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Overige software Mozilla

Reacties (17)

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debroervanhenk 2 september 2022 08:35
Net als Firefox tegenwoord bestanden standaard downloadt in plaats van opent, gooit Thunderbird tegenwoordig bijlagen die ik open (niet opsla) standaard op mijn Bureaublad. Dat is echt rete-irritant (wie zat hierop te wachten?) Als ik nu informatie zoek in oude mails krijg ik steeds een berg bestanden op mijn Bureaublad. Weet iemand of daar iets aan te doen is?
Robtimus @debroervanhenk2 september 2022 13:14
Dat is denk ik een setting, want ik heb het net geprobeerd met deze laatste patch en PDFs worden inline geopend, en voor plaatjes vraagt hij me wat ik ermee wil doen. Als ik dan zeg "open met xxx" dan doet hij dat ook, zonder op mijn bureaublad op te slaan.
debroervanhenk @Robtimus2 september 2022 15:18
Het is dan een instelling die zichzelf heeft veranderd … of een nieuwe bug. Ik vond na zoeken wel oude bugs met soortgelijk gedrag, maar voor mij is dit echt van de afgelopen week.
Noitisnt @debroervanhenk2 september 2022 17:38
Geen last van hiero onder Win10 64bit. Mogelijk toch een setting verkeerd op jouw systeem.
beerse
@debroervanhenk3 september 2022 15:20
Technisch moet een bestand worden gedownload voordat het kan worden geopend. Daarmee moet het ergens neer gezet worden om het over te dragen. Er wordt in de regel niet van uit gegaan dat de andere applicatie in het mime-encapsulated bericht kan komen of zelf direct van internet kan ophalen.

Daarmee denk ik dat ergens in jou instelling staat dat er op de desktop moet worden gedownload. Misschien een standaard, misschien een 'run time directory' in je shortcut. Misschien een 'temp' of 'tmp' instelling. Zomaar wat ideeën om je configuratie op na te zien.
Warpozio 1 september 2022 23:19
In versie 102, die op dit moment nog niet als automatische update van versie 91.x wordt aangeboden
Mijn 91.x heeft zichzelf nochtans naar versie 102.x gebracht
1DMKIIN
@Warpozio1 september 2022 23:35
Mijn 91.x heeft zichzelf nochtans naar versie 102.x gebracht
Is inderdaad al even aan de gang. Het is nu mondiaal wachten op het officiële statement van Mozilla; de laatste 90'er (91.13.0) kwam alvast de laatste stap naar de volledige overgang in te luiden.
FateTrap 1 september 2022 19:34
Ik gebruik Claws Mail omdat het licht en supersnel is.

Claws Mail is ook één van de clients met de minste veiligheidsproblemen.

Als je een zwakkere PC hebt zou ik dat aanraden ipv Thunderbird.
DhrRob @FateTrap1 september 2022 19:43
Het oog mag echter ook wat. Jeetje visueel zit dit programma nog vast in het verleden zeg.
1DMKIIN
@DhrRob1 september 2022 19:52
Het oog mag echter ook wat. Jeetje visueel zit dit programma nog vast in het verleden zeg.
Los van deze esthetische visuele voorkeur, zijn er ook wel wat gaps tussen releases die in het oog springen ...dan doet Thunderbird het wat vlotter, met onder meer security fixes voor ogen ;)
FateTrap @1DMKIIN2 september 2022 12:26
Dus ik ben iemand met een relatief goed geheugen, en ik herinner vaak zaken die ik soms niet meer kan terugvinden.

Maar hier heb je dus het artikel waar ik over sprak: https://thehackernews.com...l-signature-spoofing.html

Thunderbird komt eruit als één van de slechtst beveiligde, terwijl Claws Mail erg moeilijk te spoofen is.
FateTrap @1DMKIIN2 september 2022 12:07
Er zijn in het verleden audits gebeurt en daar constateerden ze dan Thunderbird toen één van de minst veilige clients was, of de minst veilige uit ongeveer tien onderzochte email clients.

Bij Claws Mail vonden de onderzoekers de minste potentiële aanvalsvectoren.
zordaz
@DhrRob2 september 2022 07:49
Met een andere skin / theme valt dat naar mijn mening best mee.

[Reactie gewijzigd door zordaz op 24 juli 2024 11:37]

FateTrap @zordaz2 september 2022 12:05
Ik heb in Claws Mail zelf geen ander thema gekozen, enkel de XFCE versie van dit thema: https://images.pling.com/...4046dc6f07c39fba1421a.jpg

Het ziet er verbluffend uit. Beter visueel dan zo goed als alle email clients van macOS en windows.

En veel sneller en ook één van de veiligste, of de veiligste email Client volgens diepgaande onderzoeken die in het verleden gebeurt zijn.
FateTrap @DhrRob2 september 2022 12:01
Ik gebruik XFCE op FreeBSD en ik gebruik de XFCE versie van dit thema: https://images.pling.com/...4046dc6f07c39fba1421a.jpg

In combinatie met de retro iconen van Claws Mail ziet het er best goed uit, voor mij persoonlijk visueel een 9.5/10 of 10/10.

De Postbox email client van macOS ziet er niet beter uit, het ziet er goedkoper uit.

Wat ik ook zie is dat Claws Mail meer dan 50 themes heeft, dus je kunt het thema veranderen als je dit zou willen.
zordaz
@FateTrap2 september 2022 07:50
Ander voordeel: Claws email ondersteunt nog steeds Movemail.
Cyb 2 september 2022 17:01
Various security fixes
Klinkt vrij luchtig, maar het gaat om "high-impact security fixes; users are encouraged to update as soon as possible".
CVE-2022-3033: Leaking of sensitive information when composing a response to an HTML email with a META refresh tag
...
The JavaScript code was able to perform actions including, but probably not limited to, read and modify the contents of the message compose document, including the quoted original message, which could potentially contain the decrypted plaintext of encrypted data in the crafted email. The contents could then be transmitted to the network, either to the URL specified in the META refresh tag, or to a different URL, as the JavaScript code could modify the URL specified in the document.

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