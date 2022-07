Versie 1.5.1 van de opensource-ftp-server FileZilla Server is uitgekomen. FileZilla Server is een kleine en krachtige ftp-server met onder andere ondersteuning voor fxp (het versturen van bestanden van de ene naar de andere ftp-server), beveiligde verbindingen (ssl en tls), gss-authenticatie en Kerberos-encryptie. Voorheen was het programma alleen beschikbaar voor Windows, maar tegenwoordig ook voor Linux en macOS. In deze uitageve zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Bugfixes and minor changes: Fixed a crash if a session is closed and the data connection receives a connection error at the same time

MSW: The notification area icon now displays again in all display scale factors

Admin UI: Fixed switching from "Use system credentials to log in" to "Require a password to log in" not applying