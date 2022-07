Malwarebytes heeft een nieuwe versie van zijn gelijknamige antivirusprogramma uitgebracht. Dit programma is gericht op het bestrijden van malware, zoals kwaadaardige software die zich als bonafide antivirus- of antispywareoplossing voordoet, maar in werkelijkheid minder goede bedoelingen heeft, zoals ransom- of scareware. Naast de gratis uitvoering is er een betaalde variant, die extra functionaliteit biedt, waaronder realtime bescherming. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

What’s New: Additional enhanced security for account based license

Better logging for Security Advisor Update functionality

Performance improvements Some Issues now addressed: Fixed: Network failure after some time of MB4 operation

Fixed: During an Update and under certain circumstances, MBAMWsc.exe does not run on the first service restart, causing no registration with WSC

Fixed: Opening Toaster Message that Opens MBAM Screen briefly shows 404 error in Toaster Message Window