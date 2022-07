Malwarebytes heeft een nieuwe versie van zijn gelijknamige antivirusprogramma uitgebracht. Dit programma is gericht op het bestrijden van malware, zoals kwaadaardige software die zich als bonafide antivirus- of antispywareoplossing voordoet, maar in werkelijkheid minder goede bedoelingen heeft, zoals ransom- of scareware. Naast de gratis uitvoering is er een betaalde variant, die extra functionaliteit biedt, waaronder realtime bescherming. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

What’s New: Additional layer of Obfuscation of sensitive (Digital Rights Management) data

Detection and remediation improvements

Performance improvements Some Issues now addressed: Fixed: Anti-exploit corrupting excel files

Fixed: Uninstall survey being displayed when MBAM is uninstalled by MBST

Fixed: Unnecessary tamper protection errors in logs