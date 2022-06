Versie 10.8.0 van Jellyfin is uitgekomen. Deze mediaserver is een fork van Emby en is ontstaan nadat Emby closedsource werd en er voor zogenaamde premiumfeatures betaald moest gaan worden, zoals dat ook bij Plex het geval is. Jellyfin is echter volledig opensource gebleven en alle functionaliteit is aanwezig. Het draait op Windows, macOS, Linux of in een Docker-container. Verder zijn er clients voor elk OS, maar ook voor mediaspelers, TV's en mobiele apparaten. De complete changelog voor deze uitgave kan hier worden gevonden; dit zijn de belangrijkste veranderingen die in deze uitgave zijn aangebracht:

The major highlighted changes are: Numerous improvements to Hardware Acceleration (HWA), including: Dolby Vision Profile 5 and 7 tone-mapping CUDA-based tone-mapping for NVIDIA Extended OpenCL tone-mapping for Intel Hardware based subtitle burn in Intel tone-mapping support for Windows Full OpenCL filtering for AMF on Windows Deprecation of OMX for raspberry pi, use V4L2 instead

Proper network interface binding and handling of proxied requests

Various fixes for DLNA, Sync-Play and m3u HTTP streams

DLNA disabled by default

Extended NFO metadata import

External audio and subtitle support including container (mks, mka)

Extended plain folder parsing

Enhanced detection and handling of DVD/BD ISOs and folders

Extend TMDb metadata provider (series state, season names, tags, logos, etc)