MikroTik heeft eerder deze week versie 7.3 van RouterOS uitgebracht en daar is nu een update voor verschenen. RouterOS is een besturingssysteem dat zich richt op het uitvoeren van routertaken. Denk daarbij natuurlijk aan het routeren van netwerkverkeer, maar ook aan bandbreedtemanagement, een firewall, het aansturen van draadloze accesspoints, een hotspotgateway en een vpn-server. Het kan zowel op de hardware van MikroTik als op x86- of virtuele machines zijn werk doen. Voor het gebruik is een licentie nodig, die bij de aankoop van MikroTik-hardware is inbegrepen. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

What's new in 7.3.1: rb3011 - fixed RB3011 going into a reboot loop when the SFP module is present (introduced in v7.3)

wifiwave2 - fixed WPA3-PSK authentication incompatibility with certain vendor and model devices