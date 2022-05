Apple heeft macOS 12.4 uitgebracht. In versie 12, bekend als Monterey en die gratis vanuit de Apple Store opgehaald kan worden, heeft Apple diverse features toegevoegd die we al kennen van iOS, zoals Airplay, wat voorheen alleen beperkt werkte, Quick notes, het kunnen groeperen van tabbladen in Safari, Focus en Shortcuts. Verder kan Facetime nu een link genereren zodat anderen zonder Facetime aan een gesprek kunnen worden toegevoegd en kan de achtergrond wazig worden gemaakt. In versie 12.4 heeft Apple verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

macOS Monterey 12.4 includes enhancements to Apple Podcasts and bug fixes:

Apple Podcasts includes a new setting to limit episodes stored on your Mac and automatically delete older ones

Support for Studio Display Firmware Update 15.5, available as a separate update, refines camera tuning, including improved noise reduction, contrast, and framing

Some features may not be available for all regions or on all Apple devices.