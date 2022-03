Versie 5.2.2 van SciTE is uitgekomen. Scintilla Text Editor is een opensource- en cross-platform teksteditor. Het maakt gebruik van de opensource-Scintilla Text Editor-bibliotheek, die van dezelfde makers is. Deze bibliotheek wordt ook door andere programma's gebruikt, waaronder Notepad++. Downloads zijn beschikbaar voor Windows en Linux, en in Apples appstore kan een commerciële versie voor macOS worden gevonden. Daarnaast is er een standalone-executable die handig op een USB-stick meegenomen kan worden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Release 5.2.2 Add SCI_GETSTYLEINDEXAT API to return styles over 127 as positive integers. Feature #1431.

On GTK, scroll horizontally with shift + scroll wheel.

Fix crash with unexpected right-to-left text on GTK. Bug #2309.

Fix position of end-of-line annotation when fold display text is visible. Bug #2320.

On Direct2D, support per-monitor text rendering parameters. Feature #1432.