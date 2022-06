Versie 4.3.10 van Paint.NET is uitgekomen. Dit teken- en beeldbewerkingsprogramma slaat een brug tussen het met Windows meegeleverde Paint en dure maar zeer uitgebreide programma's als Adobe Photoshop en Corel Photo Paint. Tegenwoordig wordt het programma ook via de Windows Store aangeboden, al wordt voor die versie wel een kleine vergoeding gevraagd. In versie 4.3 is onder meer de overstap naar .Net 6 gemaakt. Hiermee zijn de prestaties flink verbeterd, maar dit luidt tevens het einde in voor de ondersteuning van Windows 7 en 8, die vanaf versie 4.4 zal komen te vervallen. In deze uitgave is een probleem verholpen met het aanpassen van de grootte van sommige afbeeldingen.

Changes in version 4.3.10: Fixed an error with Image->Resize when using Nearest Neighbor resampling with certain image sizes