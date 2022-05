Versie 4.3.8 van Paint.NET is uitgekomen. Dit teken- en beeldbewerkingsprogramma slaat een brug tussen het met Windows meegeleverde Paint en dure maar zeer uitgebreide programma's als Adobe Photoshop en Corel Photo Paint. Tegenwoordig wordt het programma ook via de Windows Store aangeboden, al wordt voor die versie wel een kleine vergoeding gevraagd. In versie 4.3 is onder meer de overstap naar .Net 6 gemaakt. Hiermee zijn de prestaties flink verbeterd, maar dit luidt tevens het einde in voor de ondersteuning van Windows 7 en 8, die vanaf versie 4.4 zal komen te vervallen. In deze uitgave zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes since v4.3.7: New: Layers -> Toggle Layer Visibility menu command (keyboard shortcut: Ctrl + , )

+ ) Greatly improved performance for the Line/Curve and Shapes tools

Improved performance for the Move Selected Pixels tool when using Bicubic resampling

Fixed tooltips not going away when menu items are activated by the keyboard (Effects, Adjustments, and File -> Open Recent)

Added a FolderChooser control type for IndirectUI-based plugins

Fixed compatibility for Ed Harvey's FastFX PencilSketch effect plugin

Fixed a performance bug in the canvas renderer that was causing tiles to be copied to the GPU more often than necessary. This mostly affected performance when drawing or modifying selections, and when scrolling or zooming.

Fixed a small memory leak with the allocations made for Win32 synchronization primitives (critical sections and condition variables)

Updated the bundled AvifFileType plugin to verison 1.1.18.0, which fixes some issues with EXIF metadata handling.

Updated the bundled WebPFileType plugin to version 1.3.11.0, which fixes some issues with EXIF metadata handling.

Updated the bundled DDSFileTypePlus plugin to version 1.10.11.0, which adds support for DXGI_FORMAT_R32_FLOAT. This is used by Bethesda's Creation Kit for Fallout 4.