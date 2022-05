Blackmagic Design heeft versie 17.4.4 van DaVinci Resolve uitgebracht. DaVinci Resolve is een videobewerkingsprogramma voor Windows, macOS en Linux. Het is beschikbaar in de gratis DaVinci Resolve-uitvoering en de betaalde DaVinci Resolve Studio, die over extra functionaliteit beschikt, zoals de mogelijkheid om in hogere resoluties en frames per second te werken en de mogelijkheid om van extra grafische processoren en OpenFX-plug-ins gebruik te maken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new in DaVinci Resolve 17.4.4 Support for Blackmagic RAW SDK 2.3

Support for browser based authentication for Dropbox and YouTube.

Support for Deep Link Hyper Encode for multiple Intel GPU systems.

Hardware accelerated VP9 decodes on Apple silicon.

Support for encoding H.265 Main10 4:2:2 on Apple silicon.

Support for generating Rec.2020 Dolby Vision IMFs.

Ability to specify encoding primaries in Dolby Vision XML exports.

Improved DaVinci Neural Engine performance on Macs with AMD GPUs.

Improved performance for clips with Fusion effects.

Addressed an issue rippling speed changes in the edit timeline.

Addressed viewer preview when dragging a clip under the playhead.

Addressed artifacts with keys feeding layer mixer nodes on Apple silicon.

Addressed inconsistent edit previews for HDR in RCM projects.

Addressed gamut compression issues for custom ACES DCTL IDTs.

Addressed AAF export issues with crossfades and small edits.

Addressed an issue with renaming disk database projects in Linux.

Addressed an issue with printer light keyboard shortcuts in Linux.

General performance and stability improvements.