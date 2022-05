Apple heeft macOS 12.2.1 uitgebracht. In versie 12, bekend als Monterey en die gratis vanuit de Apple Store opgehaald kan worden, heeft Apple diverse features toegevoegd die we al kennen van iOS, zoals Airplay, wat voorheen alleen beperkt werkte, Quick notes, het kunnen groeperen van tabbladen in Safari, Focus en Shortcuts. Verder kan Facetime nu een link genereren zodat anderen zonder Facetime aan een gesprek kunnen worden toegevoegd en kan de achtergrond wazig worden gemaakt. In versie 12.2.1 verhelpt Apple verschillende problemen, waaronder het leeglopen van de batterij wanneer de computer in de slaapstand stond en er bluetoothapparaten waren aangesloten.

macOS 12.2.1 provides important security updates and fixes an issue for Intel-based Mac computers that may cause the battery to drain during sleep when connected to Bluetooth peripherals.