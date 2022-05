Hamrick Software heeft versie 9.7.77 van VueScan uitgebracht. Het programma kan worden gebruikt als vervanger van de bij scanners meegeleverde twain-drivers en biedt vaak meer instelmogelijkheden. In veel gevallen kan het programma ook scanners aansturen als de fabrikant zelf geen driver voor het desbetreffende besturingssysteem heeft uitgebracht. Naast scannen kan het ook enkele bewerkingen uitvoeren, zoals crop, sharpen, grain reduction en het aanpassen van de kleurbalans. VueScan is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en biedt ondersteuning voor ruim 6800 scanners van 42 fabrikanten onder Windows, Linux en macOS. Het programma is te gebruiken in 28 talen, waaronder het Nederlands. Sinds versie 9.7.75 zijn de volgende verbeteringen en veranderingen doorgevoerd:

Changes in VueScan version 9.7.77 Added Quick View mode to display larger version of thumbnails

Added dock bar to options and thumbnail panels

Improved VueScan startup time

Improved Dark Mode support

Fixed numerous small problems Changes in VueScan version 9.7.76 Added a full-size popup of thumbnail pages when mouse is over a thumbnail

PDF files can be edited while scanning, useful for flipping or rotating pages

Tested with a 600 page, 50 MByte PDF file, similar to using Adobe Acrobat

Fixed a few problems with thumbnails