Apple heeft macOS 12.2 uitgebracht. In versie 12, bekend als Monterey en die gratis vanuit de Apple Store opgehaald kan worden, heeft Apple diverse features toegevoegd die we al kennen van iOS, zoals Airplay, wat voorheen alleen beperkt werkte, Quick notes, het kunnen groeperen van tabbladen in Safari, Focus en Shortcuts. Verder kan Facetime nu een link genereren zodat anderen zonder Facetime aan een gesprek kunnen worden toegevoegd en kan de achtergrond wazig worden gemaakt. Sinds versie 12.0.1 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen in macOS aangebracht:

macOS Monterey 12.2 macOS 12.2 verbetert de beveiliging van macOS en wordt aanbevolen voor alle gebruikers. macOS Monterey 12.1 Nieuw in macOS Monterey 12.1 is SharePlay, een geheel nieuwe manier om van alles samen te doen met familie en vrienden in FaceTime. Deze update omvat ook het Apple Music Voice-abonnement, nieuwe veiligheidsvoorzieningen voor kinderen en ouders in Berichten, opnieuw ontworpen Herinneringen in Foto's, en andere functies en oplossingen voor problemen voor uw Mac. SharePlay SharePlay is een nieuwe manier om in FaceTime samen te kijken en te luisteren naar materiaal uit de Apple TV-app, Apple Music en andere ondersteunde apps

Gedeelde regelaars geven iedereen de mogelijkheid om te pauzeren, af te spelen, terug te spoelen of vooruit te spoelen

Slim volume verlaagt automatisch het volume van een film, tv-programma of nummer wanneer u of iemand anders spreekt

Dankzij schermdeling kan iedere deelnemer aan een FaceTime-gesprek foto's bekijken, op het internet surfen of anderen helpen Apple Music Voice-abonnement Het Apple Music Voice-abonnement is een nieuw abonnementsvorm waarmee u via Siri toegang krijgt tot alle nummers, afspeellijsten en stations van Apple Music

'Vraag het aan Siri' stelt muziek voor op basis van uw luistergeschiedenis en wat u wel of niet leuk vindt

'Speel het opnieuw af' geeft toegang tot een lijst van de muziek die u recentelijk hebt afgespeeld Foto's Herinneringen is opnieuw ontworpen, met een nieuwe interactieve interface, nieuwe animatie- en overgangsstijlen en collages van meerdere afbeeldingen

Er zijn nieuwe soorten herinneringen, zoals herinneringen voor meer internationale feestdagen, kindgerichte herinneringen, trends in de tijd en verbeterde herinneringen aan huisdieren Berichten De instelling voor communicatieveiligheid geeft ouders de mogelijkheid om waarschuwingen voor kinderen in te schakelen wanneer ze naaktfoto's ontvangen of verzenden

Veiligheidswaarschuwingen bevatten nuttige informatiebronnen voor kinderen wanneer ze naaktfoto's ontvangen Siri en zoeken Uitgebreide begeleiding in Siri, Spotlight en Safari Search om kinderen en ouders te helpen online veilig te blijven en hulp te krijgen bij onveilige situaties Apple ID Met Erfeniscontact kunt u mensen aanwijzen als erfeniscontact, zodat ze toegang hebben tot uw iCloud-account en uw persoonlijke gegevens wanneer u komt te overlijden TV-app Op het tabblad 'Store' kunt u op één plek films en tv-programma's zoeken, kopen en huren Deze release bevat ook de volgende verbeteringen voor uw Mac: 'Verberg mijn e-mail' is nu beschikbaar in de Mail-app voor iCloud+-abonnees om unieke, willekeurige e-mailadressen aan te maken

In Aandelen kunt u nu de valuta voor een ticker laten weergeven en de prestaties van het lopende jaar (YTD, Year to Date) bekijken wanneer u grafieken bekijkt

In Herinneringen en Notities kunt u nu tags verwijderen of tags een andere naam geven Deze release bevat ook oplossingen voor problemen op de Mac: Bureaublad en schermbeveiliging blijven leeg wanneer foto's uit de fotobibliotheek worden geselecteerd

De trackpad reageert mogelijk niet meer op tikken of klikken

Externe beeldschermen kunnen sommige MacBook Pro- en MacBook Air-computers mogelijk niet opladen wanneer ze zijn aangesloten via Thunderbolt of USB-C

Weergave van HDR-video op YouTube.com kan op MacBook Pro-computers uit 2021 leiden tot een panic-situatie

Menubalkextra's worden mogelijk aan het zicht onttrokken door de camerabehuizing op MacBook Pro-computers uit 2021

MagSafe stopt mogelijk met opladen op 16-inch MacBook Pro-computers uit 2021 wanneer de klep wordt gesloten en het systeem wordt uitgeschakeld Sommige functies zijn mogelijk niet voor alle regio's of op alle Apple apparaten beschikbaar.