Mozilla heeft een derde update voor versie 96 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 96, die tegenwoordig ook in de Microsoft Store te vinden is, heeft Mozilla onder meer verbeteringen aangebracht in de audiokwaliteit, is de processorbelasting van de hoofdtaak flink afgenomen en is de beveiliging tegen Cross-Site Request Forgery aangescherpt. In versie 96.0.3 is een probleem in de telemetrie die Firefox verzamelt verholpen:

Fixed: Fixed an issue that allowed unexpected data to be submitted in some of our search telemetry (bug 1752317)

