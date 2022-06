Clonezilla is een opensourceprogramma waarmee diskimages kunnen worden gemaakt. Het is onder andere mogelijk om back-ups van partities of van de hele harde schijf te maken, of een kopie van een harde schijf: een zogeheten kloon. Clonezilla is daarmee een opensourcevariant van Macrium Reflect en Acronis True Image. Het geheel is gebaseerd op een Debian-distributie en het maakt gebruik van DRBL, Partclone en udpcast. Clonezilla live is bedoeld voor losse computers, terwijl er met Clonezilla server en SE tot wel veertig computers tegelijk van een image voorzien kunnen worden. Met versienummer 2.8.0-27 is een nieuwe stabiele uitgave van Clonezilla verschenen en de changelog van die versie ziet er als volgt uit:

Enhancements and Changes The underlying GNU/Linux operating system was upgraded. This release is based on the Debian Sid repository (as of 2021/Nov/17).

Linux kernel was updated to 5.14.6-3.

Partclone was updated to 0.3.18.

Package ezio was updated to 1.2.0.

Language files de_DE, hu_HU, es_ES, fr_FR, ja_JP, pl_PL, sk_SK, tr_TR, were updated.

Program ocs-live-netcfg was improved: wireless can be configured using nmtui, and boot parameter ocs_nic_type can be used to assign if wired or wireless when configuring network in ocs-live-netcfg.

update-efi-nvram-boot-entry: improved to refer to saved nvram data (efi-nvram.dat). In addition, multiple boot entries can be processed, too. More info.

Suppress the error message about "setterm -blank 0".

Add a cache mechanism to speed up the device scanning.

Allow reserved image names to be used in TUI. The description about reserved image names is shown in TUI. Bug Fixes The option "-j2" was missing in recovery-iso-zip mode. Thanks to Ek Han Heng for reporting this issue. More info.

The "-z9p" was not shown in the save menu for beginner mode.

Function get_not_busy_disks_or_parts: a bug was fixed, which failed to process dev with /dev/mapper, e.g., /dev/mapper/ventoy. More info.

Fail to search live-media-path from boot parameters. More info.