Versie 21.06 van 7-Zip is uitgebracht, een stabiele versie. Dit opensource-archiveringsprogramma kan overweg met een groot aantal compressieformaten, waaronder zip, cab, rar, arj, lzh, chm, gzip, bzip2, z, tar, cpio, rpm, deb en uiteraard het zelfontwikkelde 7z. Verder is de software in staat om iso-bestanden en nsis -installatiepakketten te openen. De changelog voor deze uitgave is gelijk aan die van versie 21.05:

What's new after 7-Zip 21.04 beta: The window "Add to Archive" now allows to set a limit on memory usage (RAM) that will be used for compressing.

New switch -mmemuse={N}g / -mmemuse=p{N} to set a limit on memory usage (RAM) for compressing and decompressing.

Some bugs were fixed