Versie 6.3.5 van AnyDesk voor Windows is uitgekomen. Met dit programma, dat door oud-medewerkers van TeamViewer wordt ontwikkeld, kan een andere computer worden overgenomen om deze zo op afstand te beheren. Het programma is beschikbaar voor Windows, Linux, FreeBSD, macOS, Android en iOS, al zit niet elk platform op hetzelfde versienummer. Het is gratis voor thuisgebruik; voor commercieel gebruik beginnen de prijzen bij elf dollar per maand. Het maakt dan verder niet uit hoeveel updates er tussentijds uitkomen. De changelog van de laatste paar versies ziet er als volgt uit:

6.3.5 (Windows) Fixed Bugs Fixed a common issue with direct connections

Fixed a bug that caused clipboard file transfer to misbehave 5.6.1 (iOS) Fixed Bugs Minor bug fixes and improvements 6.3.4 (Android) Fixed Bugs Improved chinese translations.

Fixed direct connection setup.

Fixed setting on-premises configuration.

Improved stability.

Minor improvements and fixes. 6.3.2 (macOS) New features Send invitation e-mail

'Toggle Toolbar' menu option Fixed bugs Direct connection reliability improved

'Zoom' function resizes the session window properly

Incoming session is no longer failing for certain macOS system languages

Minor UI improvements 5.6.0 (iOS) New features Whiteboard

MDM expanded to include more possible config items Fixed bugs Fixed issue that sometimes prevented direct connections

Improved file transfer