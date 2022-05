Versie 4.3.9 van qBittorrent is verschenen, tegelijkertijd met de eerste release candidate van versie 4.4.0. Deze opensourcetorrentclient heeft versies voor Windows, Linux, macOS en FreeBSD, en toont geen advertenties. Het programma wordt met Qt ontwikkeld en is gebaseerd op libtorrent (rasterbar) en Boost. Het programma is het geesteskind van de Franse student Christophe Dumez, die er sinds begin 2006 aan werkt. Tegenwoordig wordt het door de community onderhouden. Versie 4.3 zal alleen nog bugfixes krijgen en in versie 4.4 zal de overstap naar libtorrent 2.0 en Qt 6 worden gemaakt. De release notes voor deze uitgave zien er als volgt uit:

Bugfix: Fix "no action" option on torrent double click

Fix broken behavior of "priority by shown file order" WebUI: Fix WebUI crash when tracker URL is invalid

Revert "WebUI: group trackers by hostname" Windows: Remove Windows Vista support from manifest

NSIS: Update Korean, Indonesian and Traditional Chinese translations