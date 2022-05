Aomei heeft versie 9.5 van Partition Assistant uitgebracht. Met dit programma kunnen partities worden aangepast. Zo kunnen deze vergroot, verkleind, opgedeeld of samengevoegd worden, kan de alignment worden aangepast en kan een partitie worden gekopieerd wat handig is als er bijvoorbeeld van een harde schijf naar een ssd gemigreerd wordt. Partition Assistant is gratis, maar er is ook een Pro-uitvoering, die onder meer converteren van de indeling van mbr naar gpt voor een bootpartitie mogelijk maakt en overweg kan met dynamische volumes. De changelog sinds versie 9.4 is hieronder te vinden:

Changes in version 9.5.0 Added "(Health) SMART": check different hard drive attributes and monitor disk health status so that you can replace a disk or migrate the data before it fails completely.

Optimized "Check for updates": offer more specific information and details on what's new in the latest version. Changes in version 9.4.1 Added "Windows 11 Update Checker": check whether your PC meets Windows 11 update system requirements.

Improved user experience.

Fixed some random issues.