Versie 1.1.0 van de opensource-ftp-server FileZilla Server is uitgekomen. FileZilla Server is een kleine en krachtige ftp-server met onder andere ondersteuning voor fxp (het versturen van bestanden van de ene naar de andere ftp-server), beveiligde verbindingen (ssl en tls), gss-authenticatie en Kerberos-encryptie. In tegenstelling tot de clientversie, die ook beschikbaar is voor Linux en macOS, wordt de serverversie alleen voor Windows ontwikkeld, maar niet erg actief. Sinds de bètarelease zijn nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Fixed vulnerabilities: MSW: Fixed directory traversal vulnerability, all users of 1.x must update Bugfixes and minor changes: MSW: Fixed installer getting stuck if not installing all components

MSW: Installer enables minidump for executables

Fixed CIDR parsing

Fixed potential crash if a transfer gets aborted