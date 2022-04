Versie 5.8.1 van de videoconferencingsoftware Zoom is uitgekomen. Dit programma maakt het mogelijk om onder meer onlinevergaderingen, conferenties en colleges bij te wonen. Het is verkrijgbaar voor de meest gangbare besturingssystemen en is beschikbaar in een gratis en betaalde uitvoering met meer mogelijkheden. Versie 5.8.1 is een zogenaamde bugfix-release en is alleen voor Windows, macOS en Android verschenen.

Resolved Issues Minor bug fixes

Resolved an issue for a subset of users regarding the 64-bit desktop client not launching