Versie 2.6.4 van MusicBrainz Picard is uitgekomen. MusicBrainz is een open content-muziekdatabase, die kan worden aangesproken om muzieknummers van de juiste tags te voorzien. Picard is het officiële programma om tags op te vragen, te bewerken en in te sturen. MusicBrainz Picard is open source en wordt ontwikkeld voor Linux, macOS en Windows. Het programma heeft ondersteuning voor de meestgebruikte muziekformaten, Acoust ID's en Unicode. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Bugfixes Picard-2199 - Saving ID3 ratings fails, if rating e-mail contains non latin-1 characters

Picard-2200 - Copy and pasting function names from inline scripting docs can copy Unicode left-to-right mark

Picard-2230 - Picard fails to start on Windows if the hostname contains non-ASCII characters and browser integration is enabled

Picard-2269 - "TypeError: arguments did not match any overloaded call" with Python 3.10

Picard-2274 - Picard 2.6.3 crashes when track is removed or moved during lookup