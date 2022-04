Versie 4.3.2 van Paint.NET is uitgekomen. Dit teken- en beeldbewerkingsprogramma slaat een brug tussen het met Windows meegeleverde Paint en dure maar zeer uitgebreide programma's als Adobe Photoshop en Corel Photo Paint. Tegenwoordig wordt het programma ook via de Windows Store aangeboden, al wordt voor die versie wel een kleine vergoeding gevraagd. In versie 4.3 is onder meer de overstap naar .Net 5 gemaakt, er is een Arm64-build en de prestaties zijn flink verbeterd. In deze update zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Improved Improved performance of Settings -> Tools, which used to take 6-7 seconds to open. Now it takes about 1 second Fixed Fixed a hang at app startup on systems using certain locales, such as Thai (th-TH)

ReadOnlyBoundToNameValuesRule for IndirectUI-based plugins. It was not initializing correctly, although it would work correctly afterward.