Malwarebytes heeft versie 4.4.7 van zijn gelijknamige antivirusprogramma uitgebracht. Dit programma is gericht op het bestrijden van malware, zoals bijvoorbeeld kwaadaardige software die zich als bonafide antivirus- of antispywareoplossing voordoet, maar in werkelijkheid minder goede bedoelingen heeft, zoals ransom- of scareware. Naast de gratis uitvoering is er een betaalde variant, die extra functionaliteit biedt, waaronder realtime-bescherming. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Features and improvements Detection and remediation enhancements

Improved functionality for starting trials

Only one prompt per UI session for Tamper Protection

Security Advisor added capabilities Wi-Fi Monitoring Scan History Monitoring

Browser Guard integration readiness with FireFox

Enhanced performance Issues fixed Customer experiences BSOD (BugCheck 3B) related to farflt.sys with MB4 CU (1.0.1306)

Malwarebytes freezes/crashes when user adds app to Allow list under certain circumstances

MBAM fails to launch after upgrade. User gets the 0xC0000022 error message.

BFP isn't switching on when resetting settings to default for Teams

A few (additional) UI minor Issues