iXsystems heeft versie 12.0-U5.1 van TrueNAS uitgebracht. Versie 12.0 van TrueNAS is de eerste uitgave waarin de codebase van de oude FreeNAS en TrueNAS is samengevoegd en nu uitgebracht wordt onder de naam TrueNAS Core en TrueNAS Enterprise. Met TrueNAS kan een in het netwerk opgenomen computer als network attached storage worden ingezet. Met behulp van plug-ins kan extra functionaliteit worden toegevoegd. Het geheel is gebaseerd op FreeBSD en voorzien van een overzichtelijke webinterface. Meer informatie over de mogelijkheden van deze software kan op deze pagina worden gevonden. In deze uitgave zijn de prestaties van de middleware pool management verbeterd.

iXsystems is pleased to announce the general availability of TrueNAS 12.0-U5.1! This is a performance improvement release that includes middleware updates for disk management operations. This release builds on all the bug fixes and quality of life improvements from the TrueNAS 12.0-U5 release.

With TrueNAS 12.0-U5.1, users will notice improved responsiveness with storage pool operations. This improvement applies to every kind of TrueNAS deployment, but those deployments with larger disk counts will see the greatest benefit.

TrueNAS CORE and Enterprise users are encouraged to upgrade their systems to get these latest performance improvements. Enterprise customers can contact iX Support for assistance with upgrading their TrueNAS systems

