Versie 10.5.5 van Tor Browser is uitgekomen. Tor staat voor The Onion Router en is een netwerk dat gebruikt kan worden om redelijk anoniem over internet te surfen. Al het tcp-verkeer van gebruikers wordt langs verschillende Tor-routers geleid, waarna het voor de ontvanger vrijwel niet meer mogelijk is om te achterhalen wie de oorspronkelijke verzender was. Binnen het Tor-netwerk is die informatie nog wel aanwezig, zodat antwoorden, uiteraard ook weer via het stelsel van routers, uiteindelijk weer op de juiste plek aankomen. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden:

All Platforms Update Tor to 0.4.5.10 Linux Bug 40582: Tor Browser 10.5.2 tabs always crash on Fedora Xfce Rawhide Android Update Fenix to 91.2.0

Update NoScript to 11.2.11

Bug 40063: Move custom search providers

Bug 40176: TBA: sometimes I only see the banner and can't tap on the address bar

Bug 40181: Remove V2 Deprecation banner on about:tor for Android

Bug 40184: Rebase fenix patches to fenix v91.0.0-beta.5

Bug 40185: Use NimbusDisabled

Bug 40186: Hide Credit Cards in Settings Build System Android Update Go to 1.15.15 Bug 40331: Update components for mozilla91