Versie 10.5.4 van Tor Browser is uitgekomen. Tor staat voor The Onion Router en is een netwerk dat gebruikt kan worden om redelijk anoniem over internet te surfen. Al het tcp-verkeer van gebruikers wordt langs verschillende Tor-routers geleid, waarna het voor de ontvanger vrijwel niet meer mogelijk is om te achterhalen wie de oorspronkelijke verzender was. Binnen het Tor-netwerk is die informatie nog wel aanwezig, zodat antwoorden, uiteraard ook weer via het stelsel van routers, uiteindelijk weer op de juiste plek aankomen. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden:

Windows + OS X + Linux Update Firefox to 78.13.0esr

Update NoScript to 11.2.11

Bug 40041: Remove V2 Deprecation banner on about:tor for desktop

Bug 40506: Saved Logins not available in 10.5

Bug 40524: Update DuckDuckGo onion site URL in search preferences and onboarding Windows + OS X + Linux Update Go to 1.15.14