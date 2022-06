Bitwarden is een cross-platform en opensource wachtwoordbeheerdienst die persoonlijke gegevens in een versleutelde digitale kluis opslaat. Het is in de basis gratis te gebruiken en voor een klein bedrag per jaar is er toegang tot diverse extra's, zoals kunnen inloggen met een hardwaresleutel voor extra veiligheid en opslagcapaciteit voor bijlagen. Bitwarden is beschikbaar online, op de computer, als mobile app en als plug-in voor een groot aantal browsers. De desktop client is bijgewerkt naar versie 1.28.0 en de changelog van die versie ziet er als volgt uit:

Changes in version 1.28.0 Added support for the Azerbaijani language

Improvements for large vaults

Biometrics & WebAuthN fixes on Windows

Various bug fixes