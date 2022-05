De ontwikkelaars achter het Libre Embedded Linux Entertainment Center hebben enkele dagen geleden versie 9.2.8 uitgebracht. LibreELEC is ontstaan nadat een groot aantal ontwikkelaars bij OpenELEC wegens onenigheid vertrokken zijn en voor zichzelf zijn begonnen. Deze Linux-distributie is gebaseerd op Kodi en kan een computer tot een volwaardige htpc omtoveren. Ook kan het op een Raspberry Pi of een aparte mediaspeler worden geïnstalleerd. Net als in versie 9.2.7 bevat deze uitgave een nieuwere versie van Widevine, om zo te zorgen dat de diverse streamingdiensten blijven werken. Versie 9.2.8 is dan ook alleen noodzakelijk voor apparaten uitgerust met een Arm-processor.

We are releasing a LibreELEC update for the 9.2 branch to primarily fix Widevine, its that piece of software that allows playback of Netflix, Amazon Prime and other paid video services.

The new version of widevine (4.10.2252.0 or newer) is mandatory to keep it working after the streaming services finally switched to the new version. With that new version (that is taken from ChromeOS) all ARM devices need additional libraries to make it work again.



The update is only available for Raspberry Pi 2, 3, 4 and Slice 3. The fix is already included in our LE10 builds too. The Generic (PC / Intel / AMD / Nvidia) images need no changes.