Mozilla heeft versie 90.0.2 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 90 heeft Mozilla onder meer mogelijk gemaakt om de browser bij te werken naar een nieuwe versie ook als de browser zelf niet actief is. Verder is de ftp-functionaliteit nu volledig uit de browser verwijderd en laat het via about:third-party zien welke modules zijn geïnjecteerd in Firefox, die niet van Microsoft of Mozilla zijn. Sinds versie 90.0 zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Mozilla Firefox 90.0.1 Fixed Fixed a crash when using some accessibility clients on Windows (bug 1720696)

Fixed busy looping processing some HTTP3 responses (bug 1720079)

Fixed transient errors authenticating with some smart cards (bug 1715325)

Fixed a rare crash on shutdown (bug 1707057)

Fixed a race on startup that caused about:support to end up empty after upgrade (bug 1717894) Mozilla Firefox 90.0.2 Fixed Fixed truncated output when printing (bug 1720621)

Fixed menu styling on some Gtk themes (bug 1720441, bug 1720874) Changed Updates to support DoH Canada rollout

