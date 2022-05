Malwarebytes heeft versie 4.4.3 van zijn gelijknamige antivirusprogramma uitgebracht. Dit programma is gericht op het bestrijden van malware, zoals bijvoorbeeld kwaadaardige software die zich als bonafide antivirus- of antispywareoplossing voordoet, maar in werkelijkheid minder goede bedoelingen heeft, zoals ransom- of scareware. Naast de gratis uitvoering is er een betaalde variant, die extra functionaliteit biedt, waaronder realtime-bescherming. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Features and improvements Brute Force Protection (BFP) feature for Remote Desktop Protocol (RDP) released for the Beta version of the app. If you'd like to enable Beta updates, see Enable beta updates in Malwarebytes for Windows.

Enhanced detection and remediation

Improved performance Issues fixed MBAM-4949: Malwarebytes did not launch due to an unresponsive mbupdatr.exe service.

MBAM-4936: Malwarebytes web protection driver failed to start on Windows 7 devices due to failed digital signature verification.

MBAM-4830: Malwarebytes icon disappears from the top-left corner of the app when attempting to change the license key in the Account settings.

MBAM-4824: Performance issues with Microsoft Office applications.

MBAM-4822: Users experienced "Malwarebytes Native Message Service has stopped working" message when closing Google Chrome.

MBAM-4029: mbamtray.exe crash reported on Windows Event Viewer.

MBAM-4862: Reopening Allow List showed previously removed exclusions.