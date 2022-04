Astonsoft heeft versie 9.9.5 van EssentialPIM uitgebracht. Deze 'personal information manager' maakt het mogelijk om afspraken bij te houden, een adresboek te beheren en e-mails te versturen en ontvangen. Het programma is in diverse talen, waaronder het Nederlands, te gebruiken. EssentialPIM is beschikbaar in een standaard- en een pro-uitvoering. De eerste is gratis, maar heeft minder functies. Zo kan niet met Outlook of de clouddiensten van bijvoorbeeld Google, Apple of Dropbox worden gesynchroniseerd. Een compleet overzicht van de onderlinge verschillen is op deze pagina te vinden. De release notes voor deze uitgave zien er als volgt uit:

New in EssentialPIM 9.9 (Pro & Free) Improved synchronization with Google and OneDrive

More precise detection of encoding for email messages

Using the "@" symbol in notes for linking to other items in EPIM should now be fully operational

Fixed an issue when in some cases EPIM databases couldn’t be uploaded to Dropbox

Printing of contacts shouldn’t produce the Abstract error anymore

Improvements regarding user experience and fixes of minor known bugs