Astonsoft heeft versie 12.0.5 van EssentialPIMuitgebracht. Deze personal information manager maakt het mogelijk om afspraken bij te houden, een adresboek te beheren, en e-mails te versturen en ontvangen. Het programma is in diverse talen, waaronder het Nederlands, te gebruiken. EssentialPIM is beschikbaar in een standaard- en een pro-uitvoering. De eerste is gratis, maar heeft minder functies. Zo kan er niet met de clouddiensten van bijvoorbeeld Microsoft, Google, Apple of Dropbox worden gesynchroniseerd. Een compleet overzicht van de onderlinge verschillen is op deze pagina te vinden. Uitgebreide informatie over versie 12 zijn op deze pagina te vinden; de changelog voor versie 12.0.5 ziet er als volgt uit:

EssentialPIM 12.0.5: Enhanced Stability We're excited to announce the latest update for EssentialPIM, which focuses on improving your overall experience with the software. Key improvements: Streamlined Task Management: Effortlessly expand and collapse hierarchical lists using the left and right arrow keys.

Improved Email Reliability: Enhanced auto-detection of text encoding for seamless email viewing.

Fixed Email Previews: Addressed issues causing unexpected behavior in email previews.

Stability Enhancements: Resolved a rare error that occurred when opening certain email types. This update also includes various other minor bug fixes and performance optimizations to provide a smoother experience.