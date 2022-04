Versie 5.5.0 van USB Drive Letter Manager is uitgebracht. Met dit veelzijdige programma kunnen usb-apparaten worden beheerd. Zo is het onder andere mogelijk om schijfletters pas toe te kennen op het moment dat er een medium in de drive wordt gestoken, wat handig is voor multicardreaders. Ook kan worden aangegeven welke schijfletters wel of niet mogen worden toegekend, afhankelijk van het type usb-apparaat, de grootte van de drive, de gebruikte usb-poort en de naam van het volume. Daarnaast geeft de applicatie door middel van een tekstballon in de systeembalk aan welk apparaat of volume met welke schijfletter aan het systeem is toegevoegd. Meer informatie kan in deze handleiding worden gevonden. USB Drive Letter Manager is gratis voor privé- en educatief gebruik, maar van bedrijven en organisaties wordt wel een vergoeding verlangd. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

New: USBDLM's balloon-tips and UsbDriveInfo look better under Windows 10 with a display scale > 100% (they are "DPI aware" and therefore no more bitmap-scaled) Fixed: On deregistration of the USBDLM service no-letter entries created by USBDLM where not removed, so the drive did not get a drive letter assigned

Under Windows 8 and 10 OnArrival for Bitlocker drives was executed immediately instead after unlock. Now twice, see Bitlocker. Bugix: UsbDriveInfo could not swap or steal drive letters since V5.4.8 because it showed a OK only messagebox instead of Yes/No which is hard to answer with Yes.

USB Drive Letter Manager 5.5.0 (zip)

USB Drive Letter Manager 5.5.0 (msi)

USB Drive Letter Manager 5.5.0 (64bit, zip)

USB Drive Letter Manager 5.5.0 (64bit, msi)