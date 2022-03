KeePass Password Safe is een bekende opensourcewachtwoordmanager die oorspronkelijk voor het Windows-platform werd ontwikkeld, maar later met behulp van Mono ook op andere platformen zijn werk kan doen. KeePassXC wordt ontwikkeld in C++ met Qt voor het grafische deel waarmee het op Linux, macOS en Windows een passend uiterlijk biedt. Hiermee kunnen accounts worden opgeslagen, inclusief de bijbehorende gegevens, zoals gebruikersnaam, wachtwoord en url. Alle gegevens worden veilig in een met aes, twofish of ChaCha20 versleutelde database opgeslagen. Verder kan het programma automatisch wachtwoorden genereren en lijsten im- en exporteren. Meer informatie is te vinden op deze pagina. De changelog sinds versie 2.6.4 ziet er als volgt uit:

2.6.6 Changelog Fixed Fix focusing search when pressing hotkey #6603

Trim whitespace from TOTP key input prior to processing #6604

Fix building on macOS #6598

Resolve compiler warnings for unused return values #6607 2.6.5 Changelog Added Show search bar when toolbar is hidden or in overflow #6279

Show countdown for clipboard clearing in status bar #6333

Command line option to lock all open databases #6511

Allow CSV import of bare TOTP secrets #6211

Retain file creation time when saving database #6576

Set permissions of saved attachments to be private to the current user #6363

OPVault: Use Text instead of Name for attribute names #6334 Changed Reports: Allow resizing of reports columns #6435

Reports: Toggle showing expired entries #6534

Save Always on Top setting #6236

Password generator can exclude additional lookalike characters (6/G, 8/B) #6196 Fixed Allow setting MSI properties in unattended install #6196

Update MainWindow minimum size to enable smaller verticle space #6196

Use application font size when setting default or monospace fonts #6332

Fix notes not clearing in entry preview panel in some cases #6481

macOS: Correct window activation when restoring from tray #6575

macOS: Better handling of minimize after unlock when using browser integration #6338

Linux: Start after the system tray is available on LXQt #6216

Linux: Allow selection of modal dialogs on X11 in Auto-Type #6204

KeeShare: prevent crash when file extension is missing #6174