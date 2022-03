Versie 2.6.3 van MusicBrainz Picard is uitgekomen. MusicBrainz is een open content-muziekdatabase, die kan worden aangesproken om muzieknummers van de juiste tags te voorzien. Picard is het officiële programma om tags op te vragen, te bewerken en in te sturen. MusicBrainz Picard is open source en wordt ontwikkeld voor Linux, macOS en Windows. Het programma heeft ondersteuning voor de meestgebruikte muziekformaten, Acoust ID's en Unicode. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Bugfixes Picard-2205 - Syntax highlighting ignores functions starting with underscore or numbers

Picard-2206 - Fix tab order in option pages

Picard-2209 - Minimizing / maximizing Picard window registers desktop status indicator multiple times

Picard-2214 - Backslash at end of script raises TypeError

Picard-2219 - Empty file naming script causes files to be renamed to _ext

Picard-2226 - Some config changes are not applied until restart