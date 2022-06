In juli 2017 is versie 1.7.13 van Media Player Classic - Home Cinema uitgekomen en gaven de ontwikkelaars aan dat zij verder geen nieuwe versies meer uit zouden brengen. De broncode is echter open source en een ontwikkelaar die onder de naam clsid bij de website Doom9 bekendstaat en zelf lange tijd bij mpc-hc betrokken was, brengt nu af en toe nieuwe 'onofficiële' versies uit. Deze bevatten voornamelijk kleine verbeteringen en ook worden altijd de laatste versies van de LAV Filters en MediaInfo meegeleverd. De changelog voor versie 1.9.12 is hieronder te vinden.

Changes/additions/improvements: Changed default setting for subtitle texture resolution. This change only affects playback on screens with 4K resolution. In that case subtitles are now rendered at 1080p resolution (and then scaled to final size). This improves performance on such systems. You can of course change the setting to 4k if you prefer slightly sharper subtitles.

Some improvements related to the youtube-dl support.

Added support for downloading subtitles for streams extracted by youtube-dl. You can specify desired subtitle language(s) here: Options > Advanced

Strips html tags when found in SRT subtitles.

Added prompt when enabling OpenSubtitle option, mentioning than an account is required on their website.

Removed SubDB subtitle provider. Their site has been offline for a long time.

Removed obsolete RealMedia and QuickTime frameworks. These were only available in 32-bit builds, and were already not used by default anymore for a long time. Now such files are always played using the internal DirectShow codecs. Fixes: Fixed issue where recent file list could get cleared when opening a file with a very long path.

Several other small fixes and improvements.