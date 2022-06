VMware heeft versie 16.1.2 van zijn virtualisatiesoftware Workstation Pro uitgebracht. Met dit programma is het mogelijk om een of meer virtuele computers aan te maken, waarop een groot aantal verschillende besturingssystemen kan worden geïnstalleerd. Op die manier kunnen ze naast elkaar worden gebruikt, in tegenstelling tot een dualbootopstelling, waarbij voor het ene of het andere OS moet worden gekozen. VMware Workstation is beschikbaar voor Windows en Linux, en licenties beginnen bij zo'n 220 euro. Versie 16.1.2 bevat een nieuwere versie van de VMware Tools en diverse beveiligingsverbeteringen.

What's new This release contains security updates and updates VMware Tools to version 11.2.6 Product Support Notices

The Shared virtual machine feature (VMware Workstation as server) is being deprecated. It will remain in its present form for the remainder of the VMware Workstation 16 product life. This feature will be not available in a future release.