Versie 6.3.1 van AnyDesk voor Windows is uitgekomen. Met dit programma, dat door oud-medewerkers van TeamViewer wordt ontwikkeld, kan een andere computer worden overgenomen om deze zo op afstand te beheren. Het programma is beschikbaar voor Windows, Linux, FreeBSD, macOS, Android en iOS, al zit niet elk platform op hetzelfde versienummer. Het is gratis voor thuisgebruik; voor commercieel gebruik beginnen de prijzen bij elf dollar per maand. Het maakt dan verder niet uit hoeveel updates er tussentijds uitkomen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New Features Added the option to revert remote resolution after automatically adapting it to fit the local viewport. Support by both sides is required for this feature to be available. Fixed Bugs Fixed a common crash when requesting elevation

Fixed a number of bugs related to address book pagination

Fixed a crash in the recorded sessions player

Fixed bug that reported deletion of local files to remote user in file transfer panel Other Changes Increase security by requiring stronger passwords when setting it via command line