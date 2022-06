Microsoft heeft versie 16.9.6 van Visual Studio 2019 uitgebracht. Deze populaire programmeerontwikkelomgeving beschikt over handige opties om het programmeren in onder andere Visual C++, Visual Basic, C#, F# en Python gemakkelijker te maken. De complete lijst met de veranderingen in de 2019-uitgave kun je nalezen in de bijbehorende releasenotes. In versie 16.9.6 heeft Microsoft de volgende verbeteringen aangebracht:

Issues Addressed in this Release: Fixes "Cannot access a disposed object. Object name:'System.Net.Http.StringContent'" when trying to create a certificate or running Automatic Provisioning.

We have fixed a problem that prevents the iOS Hot Restart feature to work correctly.