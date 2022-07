VMware heeft versie 16.2.4 van zijn virtualisatiesoftware Workstation Pro uitgebracht. Met dit programma is het mogelijk om een of meer virtuele computers aan te maken, waarop een groot aantal verschillende besturingssystemen kan worden geïnstalleerd. Op die manier kunnen ze naast elkaar worden gebruikt, in tegenstelling tot een dualbootopstelling, waarbij voor het ene of het andere OS moet worden gekozen. VMware Workstation is beschikbaar voor Windows en Linux, en licenties beginnen bij zo'n 180 euro. In versie 16.2.4 is een probleem verholpen met het niet willen starten van het programma onder Ubuntu 22.04.

Resolved Issues Workstation Player fails to launch on Ubuntu 22.04 host operating system

After you install Workstation Player on an Ubuntu 22.04 host operating system, the application fails to launch because of a compilation error in building the vmmon and vmnet kernel module. This issue is now resolved.