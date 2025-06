Broadcom heeft versie 17.6.2 van zijn virtualisatiesoftware Workstation Pro uitgebracht. Met dit programma is het mogelijk om een of meer virtuele computers aan te maken, waarop een groot aantal verschillende besturingssystemen kan worden geïnstalleerd. Op die manier kunnen ze naast elkaar worden gebruikt, in tegenstelling tot een dualbootopstelling, waarbij voor het ene of het andere OS moet worden gekozen. VMware Workstation is beschikbaar voor Windows en Linux, en sinds het in handen van Broadcom is gekomen is het voor iedereen gratis te gebruiken. Wel is een account nodig om het te kunnen downloaden.

Nieuw in versie 17 is onder meer een virtuele TPM 2.0-module, wat ondersteuning voor Windows 11 en Windows Server 2022 en hoger mogelijk maakt. Ook kunnen virtuele machines nu automatisch starten wanneer de gastmachine start en is er ondersteuning voor OpenGL 4.3 en WDM 1.2. Versie 17.6.2 is een zogenaamde bugfixrelease waarin diverse kleine niet nader genoemde problemen zijn verholpen.