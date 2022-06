Versie 5.7.2 van WordPress is uitgekomen. Met dit programma, dat onder een gpl-licentie beschikbaar wordt gesteld, is het mogelijk om een website of blog op te zetten en bij te houden. WordPress is eenvoudig in te stellen en kan binnen vijf minuten draaien mits er al een server met php en MySQL beschikbaar is. Er zijn mogelijkheden om de functionaliteit van WordPress verder uit te breiden met plug-ins en het uiterlijk met thema's aan te passen. De changelog voor versie 5.7.2 ziet er als volgt uit:

One security issue affecting WordPress versions between 3.7 and 5.7. If you haven’t yet updated to 5.7, all WordPress versions since 3.7 have also been updated to fix the following security issue:

Object injection in PHPMailer, CVE-2020-36326 and CVE-2018-19296.

Thank you to the members of the WordPress security team for implementing these fixes in WordPress.