Dominik Reichl heeft een update voor de enkele dagen geleden verschenen versie 2.48 van KeePass Password Safe uitgebracht. Met deze opensource-wachtwoordmanager kunnen accounts worden opgeslagen, inclusief de bijbehorende gegevens, zoals gebruikersnaam, wachtwoord en url. Alle gegevens worden veilig in een met het Rijndael-algoritme versleutelde database opgeslagen. Verder kan het programma automatisch wachtwoorden genereren en lijsten im- en exporteren. Door het toevoegen van dit taalbestand kan het programma ook in het Nederlands worden gebruikt.



Van KeePass Password Safe bestaan twee verschillende uitvoeringen die beide actief worden ontwikkeld. Versie 1.x is niet afhankelijk van andere software en werkt alleen onder Windows. Versie 2 maakt intern gebruik van xml en heeft verder minimaal versie 2.0 van het .Net Framework nodig of, als het programma onder Linux, macOS of FreeBSD wordt gebruikt, van Mono versie 2.6 of hoger. Een volledig overzicht van de verschillen tussen versie 1 en 2 is op deze pagina te vinden. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes from 2.48 to 2.48.1: Improved compatibility with certain plugins/ports.

In the main entry list, new-line characters in text inserted by a placeholder are now filtered.

Minor other improvements.