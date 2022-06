Om de apparaten in je netwerk in kaart te brengen, kun je gebruikmaken van Lansweeper. Dit programma werkt op een Windows-machine met IIS en een sql-database, en is in staat om de aanwezige software en hardware te inventariseren in het netwerk zonder daarvoor op elke computer een clientprogramma te installeren. Alle informatie is vervolgens via een webinterface te raadplegen. Lansweeper is beschikbaar als freeware voor kleine omgevingen en voor grotere omgevingen zal betaald moeten worden. Versie 8.4.0.9 van Lansweeper is uitgekomen en hierin zijn volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Lansweeper 8.4.0.9, LsPush 8.2.200.1, LsAgent 7.2.110.18, SQL 310 Changed: LAN-9245 Performed a complete revision and optimization of the syncing mechanism with the IT Asset Data Platform

Changed: LAN-9245 Due to a new syncing mechanism being implemented, changed some of the sync info and fields displayed on the Configuration\IT Asset Data Platform page

Changed: LAN-9289 Expanded the SMB fingerprint data generated by Lansweeper in the context of Credential-free Device Recognition, to improve the accuracy of key asset properties returned by CDR

Fixed: LAN-9675 The following error can occur during warranty scanning: “The given key was not present in the dictionary”