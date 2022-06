Versie 11.10 van FreeFileSync is uitgekomen. Met dit opensourceprogramma kan een back-up worden gemaakt of de inhoud van twee verschillende locaties worden gesynchroniseerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, is niet afhankelijk van zaken als Java of een .Net Framework en is bovendien licht in gebruik. De Windows-installer bevat aparte 32bit- en 64bit-versies, en biedt ook de mogelijkheid om een portable versie te installeren. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in FreeFileSync version 11.10: Fixed comparison results cleared after mouse-scrolling the first folder pair

Stricter base folder existence checks before synchronization

Disable all file pairs when base folder status cannot be determined

Fixed sync statistics if base folder existence test failed

Work around glitch in grid scrollbar size calculation

Fixed folder drag and drop failing after locale conflict (macOS)

Fixed incorrect mime permissions after installation (Linux)

Stricter server response validation during update check

Fixed incomplete item path in log if source item is missing

Fixed installation error when running ConEmu

Support starting FreeFileSync as root login user (Linux)