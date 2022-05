Athom heeft nieuwe firmware uitgebracht voor zijn Homey-smarthomehub. De Homey is een centrale controller voor de bediening van smarthomeapparaten van verschillende merken. De ontwikkeling begon zo'n vijf jaar geleden na een succesvolle Kickstarter-campagne, gevolgd door een investeringsronde waarbij een miljoen euro werd binnengehaald. Sinds eind 2016 is het apparaat in winkels te koop. Tweakers heeft in februari 2019 een review van de Homey 2019 en Homey Pro gepubliceerd. In versie 6.1.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Homey v6.1.0 [Flow] Add Flow card triggers “When capability becomes greater/less than…”

[Flow] Fixed a bug with a few built-in Flow cards that prevented the autocomplete to function

[Z-Wave] Fixes an issue that could cause problems with associations being set during pairing

[Core] Fixes handling a changed user's name

[Logic] Changes rounding Logic variables from 0 to 2 decimals