Opera heeft versie 76 van zijn gelijknamige webbrowser uitgebracht. Opera maakt gebruik van de Blink-engine. Deze maakt deel uit van Chromium, dat onder meer ook door Google Chrome gebruikt wordt. Opera is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Daarnaast zijn er ook versies voor Android en iOS. Anders dan dat versie 76 gebouwd is op Chromium 90, heeft Opera nog niet bekend gemaakt wat er allemaal veranderd is. De release notes voor deze uitgave kunnen hieronder worden gevonden.

The Opera Team is pleased to announce that Opera 76 is now released on the Stable branch for Windows, macOS and Linux! Restart your browser to get the update automatically! While we’re polishing some new features, we would like to inform you that Opera 76 is based on Chromium 90.

Happy browsing!